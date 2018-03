Auto non si ferma all'alt: vigile travolto a Torino

Un agente della polizia municipale di Torino è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alt. Dopo l'incidente, l'automobilista è fuggito. Il vigile, trasportato all'ospedale Gradenigo, ha una prognosi di sette giorni. L'auto, ritrovata dopo alcune ore parcheggiata in una via della città, è stata posta sotto sequestro. Proseguono le ricerche dell'uomo e della donna che erano a bordo al momento dell'incidente.