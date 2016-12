Auto contro moto:muore centauro

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto tra Brossasco e Venasca, in alta Valle Varaita. Viaggiava su una moto che si è scontrata per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Saluzzo. L'intervento del 118 è stato immediato, ma il centauro è morto subito dopo il trasporto d'urgenza in ospedale. Si tratta di un giovane della zona le cui generalità non sono ancora state rese note.