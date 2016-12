11:25 - Anonymous Italia ha rivendicato un attacco informatico al sito internet della procura di Torino in segno di solidarietà al movimento No Tav. L'azione, cominciata venerdì sera, sarebbe legata alla richiesta della pubblica accusa, al processo per un attentato al cantiere di Chiomonte, di condannare quattro anarchici a nove anni e mezzo di carcere per terrorismo. Il sito, andato in "down", non era più raggiungibile.