Asti, truffò case popolari: pensione di invalidità perché depresso

Un tempo ex impiegato, prima, e dirigente, poi, dell'istituto case popolari di Asti con quel vizio di cambiare auto di lusso ogni anno e indossare un orologio d'oro, nonostante un tenore di vita poco appariscente. Oggi invalido per depressione con diritto a un assegno di invalidità pari a 280 euro per 13 mensilità, a un anno dalla bufera che scoperchiò il misfatto. L'uomo, un 56 anni, nel 2014 fu denunciato per aver sottratto alle casse dell'ente per il quale lavorava 8 milioni e mezzo in 10 anni: patteggiò 4 anni e due mesi, avrebbe restituito una parte del denaro (mancherebbero 3 milioni di euro) e, senza fare un giorno di carcere, si trasferì a Torino. Qui la depressione e il diritto alla pensione di invalidità.