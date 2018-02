Asti: in media caduti 10 centimetri di neve, allerta ghiaccio

Nella provincia di Asti è scattato il piano antineve, su 1.200 km complessivi di strada. Nelle ultime ore non si è verificato alcun grave disagio, ma c'è allerta ghiaccio per le temperature di molto al di sotto dello zero previste a partire dalla prossima. In media nell'Astigiano è caduta una decina di cm di neve, con punte di 15-20.