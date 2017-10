Asti, donna uccisa in casa a coltellate: il marito si costituisce

Saadia Hamoudi, una 42enne di origini marocchine ,è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione, ad Asti , dal marito, El Ghabaoui. L'uomo, connazionale di 46 anni, si è costituito ai carabinieri e ha confessato di averla assassinata al culmine di un litigio. L'omicida, dopo aver lasciato a terra la donna priva di vita, si è cambiato ed è uscito dall'abitazione. Non aveva precedenti penali e viveva da anni in Italia.

La coppia si trovava in Italia da dieci anni. Si erano sposati ad Asti dove vivevano in un appartamento in via Montebruno, luogo del delitto. Lui operaio, lei casalinga e badante a ore, erano conosciuti dai vicini di casa coi quali andavano d'accordo. Vicini che hanno raccontato di aver sentito qualche lite violenta l'estate scorsa.



Il marito, al culmine dell'ultimo litigio, ha trafitto con un coltello da cucina la moglie al torace e all'addome. Due fendenti letali dati sul balcone di casa, al secondo piano dello stabile. L'omicida, dopo un primo tentativo di allontanamento, si è costituito alla caserma dei carabinieri. Ora si trova al carcere di Quarto. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura.