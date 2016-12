Asti, dalla tabaccaia un nome prima di morire?

Maria Luisa Fassi era "una donna meravigliosa. Limpida come l’acqua che sgorga dalle montagne, un libro aperto, non una donna che aveva dei segreti". Lo dice il marito Valter Vignale che, in un'intervista alla Stampa, ha deciso di sgombrare il campo da ogni equivoco o pettegolezzo. "Ho sentito troppe falsità, ipotesi...