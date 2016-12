foto Ap/Lapresse

- Papa Francesco tornerà ad Asti, la terra d'origine dei suoi avi prima che emigrassero in Argentina. Il Pontefice ha accolto l'invito che gli è stato fatto dalla delegazione astigiana ricevuta in udienza in Vaticano. Lo riferisce Mariangela Cotto, ex consigliera regionale del Piemonte che faceva parte della delegazione. Al più presto sarà fissata la data della visita.