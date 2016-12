Tav, la talpa meccanica è entrata nel tunnel

foto Ansa Correlati Cantiere Tav presidiato. Pronta la "talpa" 12:44 - La talpa meccanica che dovrà proseguire gli scavi della Tav Torino-Lione ha fatto il suo ingresso nel tunnel di Chiomonte. La fresa è entrata nella galleria, finora scavata in modo tradizionale, alle 7.30: entrerà in funzione a metà ottobre e per raggiungere il fronte d'attacco, a 220 metri, impiegherà circa tre settimane. - La talpa meccanica che dovrà proseguire gli scavi dellaha fatto il suo ingresso nel tunnel di. La fresa è entrata nella galleria, finora scavata in modo tradizionale, alle 7.30: entrerà in funzione a metà ottobre e per raggiungere il fronte d'attacco, a 220 metri, impiegherà circa tre settimane.

Le operazioni si stanno svolgendo in un clima sereno e senza intoppi. La talpa, una maxi-fresa da 10 milioni di euro arrivata in estate e assemblata in cantiere, dovrà completare i 7,5 chilometri della discenderia che, oltre a dare ulteriori informazioni sulla struttura del massiccio montuoso attraversato dal Tav, porterà al livello della futura galleria da 57 chilometri che collegherà Italia e Francia.



Per completare lo scavo, iniziato a novembre con tecniche tradizionali, ci vorranno ancora quattro anni. La maggior parte del materiale di scavo sarà convogliato fuori dal tunnel da nastri trasportatori e poi portato nel deposito interno al cantiere, esteso su oltre sette ettari tra Chiomonte e Giaglione, che a fine lavori saranno "rinaturalizzati".



Nel cantiere lavorano su tre turni circa ottanta persone, appartenenti ad una decina di aziende - in prevalenza della Valsusa -. Il completamento dei lavori creerà occupazione per circa un centinaio di lavoratori diretti. Il costo complessivo del tunnel è di 143 milioni di euro, Iva esclusa, di cui 65,5 finanziati dalla Ue. L'Italia contribuisce con 50,75 milioni, la Francia con 26,75.