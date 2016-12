Cuneo, auto pirata uccide un sedicenne

foto Ansa Correlati Gorgonzola, 16enne investita e uccisa 20:39 - Un'auto pirata ha travolto domenica sera un gruppo di ragazzi di origine cinese a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo. Un ragazzo di 16 anni è morto, altri due sono rimasti feriti. L'uomo, un rappresentante di commercio di 58 anni, di Barge, è stato arrestato nella notte dai carabinieri. Dai primi test risulta fosse ubriaco al volante. - Un'auto pirata ha travolto domenica sera un gruppo di ragazzi di origine cinese a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo. Un ragazzo di 16 anni è morto, altri due sono rimasti feriti. L'uomo, un rappresentante di commercio di 58 anni, di Barge, è stato arrestato nella notte dai carabinieri. Dai primi test risulta fosse ubriaco al volante.

L'incidente si è verificato attorno alle 22.30 lungo la provinciale Barge-Bagnolo, quando una Volkswagen Golf ha investito i cinque ragazzi cinesi che stavano camminando sul bordo strada, uccidendone uno e ferendone altri due, e quindi ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. Poco dopo il conducente si è presentato alla stazione carabinieri di Barge per denunciare il furto della sua auto.



I carabinieri, però, si sono insospettiti del suo stato confusionale: dopo un controllo dello stato etilico, l'uomo ha confessato di essere stato alla guida dell'auto pirata. E' stato denunciato per omicidio colposo, omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza e simulazione di reato ed è stato stato trasferito in carcere a Cuneo.



Il ragazzino cinese deceduto abitava con la famiglia a Barge, e il padre lavora in una cava di pietra della zona. Gli altri due ragazzi feriti, entrambi sedicenni, sono ricoverati negli ospedali di Savigliano e Pinerolo: le loro condizioni non sono gravi.