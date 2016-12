foto Ansa 08:39 - Due alpinisti sono bloccati sulla parete rocciosa della Rognosa d'Etiache, sopra Bardonecchia (Torino), a circa 2.800 metri. Sono stati sorpresi dal buio mentre tornavano al rifugio Scarfiotti dopo avere raggiunto i 3.300 metri della vetta. A dare l'allarme sono stati gli stessi alpinisti, che hanno telefonato al 118 con il cellulare. Il recupero però non è potuto avvenire durante la notte a causa dell'oscurità. - Due alpinisti sono bloccati sulla parete rocciosa della Rognosa d'Etiache, sopra Bardonecchia (Torino), a circa 2.800 metri. Sono stati sorpresi dal buio mentre tornavano al rifugio Scarfiotti dopo avere raggiunto i 3.300 metri della vetta. A dare l'allarme sono stati gli stessi alpinisti, che hanno telefonato al 118 con il cellulare. Il recupero però non è potuto avvenire durante la notte a causa dell'oscurità.

Così i due hanno trascorso la notte all'addiaccio. Infatti il buio ha impedito agli uomini del soccorso alpino e della guardia di finanza di proseguire in sicurezza nelle operazioni di salvataggio, che sono riprese solo alle prime luci dell'alba.



Il soccorso alpino è riuscito a mettersi in contatto con i due alpinisti, due giovani torinesi, fino a quando il loro cellulare non ha smesso di funzionare. Sorpresi dal buio sulla via del ritorno al rifugio Scarfiotti dopo aver raggiunto la vetta del Rognosa d'Etiache a quota 3.300 metri, al momento dell'ultimo contatto i due alpinisti erano in buone condizioni di salute.



Tre dispersi a Udine - Tre persone risultano disperse sul Gran Monte, in comune di Lusevera (Udine). I tre escursionisti, giovani residenti in provincia di Gorizia, erano partiti domenica per percorrere l'anello in quota, ma non hanno fatto rientro. L'allarme è scattato nelle prime di ore di lunedì mattina. Sul posto si sono recate le squadre del Soccorso alpino.