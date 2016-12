foto Ansa

- L'accostamento tra nuove Br e No Tav è "una provocazione che respingiamo con forza". E' quanto afferma un comunicato No Tav firmato "Comitato di lotta popolare - Bussoleno". La nota definisce come "fantomatico" il documento diffuso sul web a firma Alfredo Davanzo e Vincenzo Sisi: "Facciamo fatica a trovarlo sui siti internet, anche quelli di movimento", ma comunque lo "rispediamo al mittente".