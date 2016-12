La scelta di raddoppiare il numero dei soldati addetti alla sicurezza del cantiere arriva a pochi giorni dall'inizio dei lavori per la scavatura del tunnel. Il tunnel è il punto nodale del progetto e ora si attende solo l'inizio ufficiale degli scavi. In concomitanza con la partenza dei lavori sono previste nuove manifestazioni contro l'alta velocità e possibili azioni di sabotaggio da parte dei più facinorosi. Di qui la scelta del Viminale: " Dopo un'approfondita analisi delle manifestazioni di protesta e dei recenti episodi di danneggiamento a carico di alcune imprese, legati alla realizzazione della Tav Torino-Lione spiega infatti il ministero dell'Interno - il Comitato, nell'evidenziare la necessita' di tenere alto il livello di attenzione e vigilanza, ha deliberato una rimodulazione del Piano di impiego dei militari nel controllo degli obiettivi a rischio".

Finora erano circa 215 i militari del quinto reggimento Alpini impiegati nella difesa della recinzione del cantiere. Mettere 200 soldati in più significa aumentare la vigilanza in cantiere.

Il Comitato ha inoltre deciso di inviare a Torino, come nuovo prefetto della città, Paola Basilone, ex vicecapo della Polizia (attuale commissario per le persone scomparse), per garantire la presenza di un rappresentante del governo esperto di ordine pubblico. Una nomina ben accolta dal Siap, il sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato. "Paola Basilone a nuovo Prefetto di Torino - commenta il segretario Pietro Di Lorenzo - dimostra attenzione verso l'esplosiva situazione della nostra provincia".



Br: "Fare un salto in avanti" - Il movimento No Tav deve "compiere un altro salto in avanti, politico organizzativo, assumendone anche le conseguenze, o arretrare". E' quanto scrivono dal carcere in cui sono rinchiusi, in un documento apparso su internet, Alfredo Davanzo e Vincenzo Sisi, delle cosiddette "nuove Br".



Alfano: "Bombaroli si rassegnino" - "Lo Stato fa lo Stato. La Tav si fara'. Delinquenti e bombaroli si rassegnino". Parola del ministro dell'Interno, Angelino Alfano.



No Tav: "Accostamento con Br è una provocazione" - L'accostamento tra nuove Br e No Tav è "una provocazione che respingiamo con forza". E' quanto afferma un comunicato No Tav firmato "Comitato di lotta popolare - Bussoleno". La nota definisce come "fantomatico" il documento diffuso sul web a firma Alfredo Davanzo e Vincenzo Sisi. "Facciamo fatica - prosegue la nota dei No Tav - a trovarlo sui siti internet, anche quelli di movimento", ma comunque lo "rispediamo al mittente". I No Tav commentano in modo negativo la decisione del governo di inviare altri duecento militari in Valsusa, "a difendere il cantiere di Chiomonte, ovvero la fortificazione di un'opera imposta e inutile che rappresenta solamente il bancomat della casta e dei partiti". Un atto, sostengono, con cui "il governo dimostra il fantomatico dialogo con la Valle di Susa e con la 'legittima protesta degli abitanti' come piace dire a molti in questo periodo".