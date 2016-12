Manda disegno al Papa, Francesco lo chiama

12:26

- Ha mandato al Pontefice il disegno del suo paese nel Torinese, una frazione di Chivasso che si chiama Betlemme. E lunedì mattina Federico, 6 anni, ha ricevuto una telefonata da papa Francesco in persona. "Grazie per il disegno e prega per me", gli ha detto secondo quanto riferito dalla famiglia. Il nostro inviato è andato a casa del piccolo per sentire il suo racconto. Guarda le foto