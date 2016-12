foto Ansa

- Salvatore Ligresti si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti ai pm di Torino nell'ambito dell'inchiesta della procura piemontese su Fonsai. Ligresti è stato sentito, come previsto, a Milano in una caserma della Guardia di finanza. L'ingegnere è rimasto pochi minuti davanti ai pm, il tempo di comunicare la sua decisione. Ligresti è ai domiciliari dallo scorso 17 luglio accusato di falso in bilancio aggravato e aggiotaggio.