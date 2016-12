Tomba rimossa senza consenso dei parenti

19:43 - A Torino un uomo si è presentato al cimitero per lasciare un fiore sulla tomba della nonna, ma ha trovato soltanto un po’ di terra e un cingolato, pronto a spazzare via gli ultimi pezzi di marmo. Era scaduta la concessione per la sepoltura e l’azienda, che sostiene di non avere avuto i contatti per avvisare la famiglia, ha deciso di rimuovere la tomba. Nonna Maria, scomparsa nel 1994, è stata quindi esumata e poi cremata, senza che il nipote abbia saputo nulla.