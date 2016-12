foto Ansa Correlati No Tav, perquisite case attivisti 20:14 - Nuovo attentato verso una delle ditte che lavorano alla Tav. Si tratta dell'Italcoge di Susa. Ignoti hanno dato alle fiamme un cassone contenente materiale plastico. Punito così il titolare, Ferdinando Lazzaro, "colpevole" di essere andato poche ore prima in tv a denunciare il clima ostile. Appello dei sindaci della zona: "Basta violenza". Il ministro Lupi: "Tutele antimafia a imprenditori colpiti". - Nuovoverso una delle ditte che lavorano alla. Si tratta dell'Italcoge di. Ignoti hanno dato alleun cassone contenente materiale plastico. Punito così il titolare, Ferdinando Lazzaro, "colpevole" di essere andato poche ore prima in tv a denunciare il clima ostile. Appello dei sindaci della zona: "Basta". Il ministro Lupi: "Tutele antimafia a imprenditori colpiti".

Lazzaro è stato ospite negli studi Rai di Roma della trasmissione "Virus", in parte dedicata alla situazione in val Susa. Secondo il senatore del Pd, Stefano Esposito, tra i più attivi contro il movimento No Tav, è per questo motivo che nella notte è stata colpita la sua azienda. "Lazzaro è intervenuto in trasmissione alle 23, e due ore dopo vi era un incendio nella sua cava - ha dichiarato Esposito -. E' la più classica delle ritorsioni, in perfetto stile mafioso".



Lupi: tutelare imprenditori - "Ho incontrato questi imprenditori a Torino e la cosa più grave che ho ascoltato è che per fare un lavoro chiesto dallo Stato queste persone mettono a rischio la famiglia, gli operai e i beni delle loro aziende. Lo Stato non può stare fermo. D'intesa con il ministro dell'Interno Angelino Alfano abbiamo proposto di allargare alle imprese che lavorano per opere di interesse nazionale e subiscono danni il fondo risarcimenti già previsto per le ditte vittime di attentati della criminalità organizzata".