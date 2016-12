Cuneo, 14enne muore il primo giorno di scuola

foto Ansa

12:38

- Un ragazzo di 14 anni del Cuneese è morto in sella al suo motorino mentre andava a scuola, il primo giorno dopo le vacanze. Il giovanissimo stava recandosi all'istituto tecnico "Guala", di Bra, per cominciare a frequentare il secondo anno. Ma, per cause ancora in corso di accertamento, alle 8, in una curva ha sbandato finendo contro una monovolume parcheggiata.