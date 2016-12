foto Ansa

06:42

- I carabinieri di Torino hanno sgominato una band di ladri specializzati nel "key bump", il metodo per aprire serrature e lucchetti con un'apposita chiave a urto che non lascia segni di scasso. Sono sei le persone finite in manette: per loro l'accusa è di aver messo a segno, dall'agosto al dicembre 2012, 55 colpi tra furti a negozi e a garage privati nelle provincia di Savona e quella di Torino.