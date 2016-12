Alba, una 20enne stuprata in strada

foto Ansa 16:18 - Una 20enne è stata violentata nella notte mentre rientrava a casa. E' accaduto ad Alba. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto stupratore, un tunisino di 24 anni, pregiudicato e irregolare. La vittima è stata aggredita mentre raggiungeva la sua auto dopo una serata in un locale con amici. L'uomo dopo aver abusato di lei è scappato. La giovane è stata soccorsa dai conoscenti che hanno avvisato il 112 e poi portata all'Ospedale San Lazzaro. - Una 20enne è stata violentata nella notte mentre rientrava a casa. E' accaduto ad Alba. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto stupratore, un tunisino di 24 anni, pregiudicato e irregolare. La vittima è stata aggredita mentre raggiungeva la sua auto dopo una serata in un locale con amici. L'uomo dopo aver abusato di lei è scappato. La giovane è stata soccorsa dai conoscenti che hanno avvisato il 112 e poi portata all'Ospedale San Lazzaro.

La ragazza aveva trascorso la serata in un locale pubblico del centro storico e stava raggiungendo la sua auto, parcheggiata poco distante, quando improvvisamente uno sconosciuto l'ha afferrata alle spalle, le ha tappato la bocca, poi l'ha scagliata terra. Dopo aver abusato di lei è scappato.



La giovane aggredita è tornata nel locale dove c'erano ancora alcuni amici e i titolari che hanno dato subito l'allarme al 112 mentre la ragazza veniva accompagnata al pronto Soccorso dell'Ospedale San Lazzaro. Dalla descrizione dell'aggressore fornita dalla vittima e dalle testimonianze di alcuni passanti che avevano visto un giovane in fuga, i carabinieri sono riusciti a risalire a un tunisino, senza fissa dimora, ospite ad Alba di connazionali. E' stato sottoposto a provvedimento di fermo e portato in carcere.