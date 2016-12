Ubriaco al volante causa incidente, un morto

foto LaPresse Correlati Suv travolge e uccide un 12enne 14:26 - Una donna di 43 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada statale Asti-Cuneo. Lo scontro è stato provocato da un'auto condotta da un romeno risultato poi positivo all'alcotest. La donna stava rientrando dalle vacanze con il figlio, quando l'altra macchina si è immessa da una strada laterale senza dare la precedenza. Tutte le altre persone coinvolte hanno riportato ferite lievi. - Una donna di 43 anni ha perso la vita in unstradale avvenuto nella notte sulla strada statale-Cuneo. Lo scontro è stato provocato da un'auto condotta da un romeno risultato poi positivo. La donna stava rientrando dalle vacanze con il figlio, quando l'altra macchina si è immessa da una strada laterale senza dare la precedenza. Tutte le altre persone coinvolte hanno riportato ferite lievi.

La vittima, Cinzia Barranca, gestiva un bar a Montà d'Alba. Viaggiava con il figlio e la sua fidanzata su una Panda, quando, in direzione di Alba dal casello autostradale Asti est, improvvisamente è spuntata una Lancia Ypsilon guidata da un operaio 21enne romeno, di San Damiano d'Asti, con a bordo anche due suoi connazionali. L'impatto con la Panda è stato violento. L'uomo è stato anche denunciato per il reato aggravato di guida in stato d'ebbrezza alcolica.