foto Ansa

12:07

- Un escursionista 67enne di Canobbio, nel Verbano, è morto dopo essere precipitato per 25 metri in un burrone. E' accaduto in località Rio Socraggio, a mille metri d'altitudine. L'incidente è avvenuto ieri, ma il corpo della vittima, Pierluigi Flagello, è stato recuperato solo nella notte. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della Valle Cannobina e della guardia di finanza.