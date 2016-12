foto LaPresse

- Una turista ligure è morta in ospedale a Domodossola per le ferite riportate in un incidente stradale. La vittima è Clara Ballaré, 82 anni, di Lavagna (Genova). La donna era stata investita martedì da un'auto a Santa Maria Maggiore, il paese della valle Vigezzo, dove si trovava in villeggiatura. Era ricoverata nel reparto di neurologia dell'ospedale San Biagio, dov'è deceduta.