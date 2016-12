foto Twitter

18:14

- Una busta con tre proiettili, destinata all'avvocato torinese Pierfranco Bertolino, è stata rintracciata e sequestrata dai carabinieri in un ufficio postale del capoluogo piemontese. All'interno c'era un biglietto con la scritta "No Tav avvocato sbirro infame preparati". Il legale rappresenta alcuni sindacati di polizia nel maxi-processo contro 52 attivisti del movimento No Tav per gli scontri al cantiere di Chiomonte dell'estate 2011.