Malore in rifugio alpino: morto bimbo di 8 mesi

foto Ansa 13:02 - E' morto a Torino il bimbo di 8 mesi che a Ferragosto si era sentito male mentre si trovava con i genitori al Rifugio degli Angeli, in Valgrisenche (Aosta), a quota 3.000 metri. Il piccolo è morto all'ospedale Regina Margherita per le conseguenze lasciate dai quattro arresti cardiocircolatori che aveva subito.

La situazione era apparsa sin da subito disperata, anche se i medici dell'ospedale infantile torinese hanno cercato in tutti i modi di stabilizzare gli apparati cardiovascolare e respiratorio.

Ancora da accertare le cause che possono avere provocato il malore del bambino.



L'esperto: "L'altitudine non c'entra" - Secondo Alessandro Vigo, uno dei maggiori esperti italiani di morti in culla, l'altitudine non è correlata alla morte del bimbo. "Gli adattamenti di altitudine - spiega Vigo, che lavora nella clinica pediatrica dell'Università di Torino - sono alla portata delle persone, anche se così piccole. Anzi, non provocano problemi a bimbi appena nati. Figuriamoci a uno di otto mesi che ha già un'attività respiratoria consolidata". Secondo Vigo "il bambino può avere avuto una crisi per una malformazione congenita o per qualsiasi altra ragione contingente, come per esempio la postura durante il sonno".