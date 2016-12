foto Ansa 08:17 - Uno degli autori della "rapina del secolo" alla Brink's Securmark di Roma, compiuta nel 1984 e con un bottino di 35 miliardi di lire, è stato arrestato dalla polizia di Cuneo per estorsione ai danni di un imprenditore. Giampaolo Morosini sfruttava la sua fama di feroce rapinatore per intimorire la vittima e costringerla a pagare. E' stato arrestato mentre intascava la somma di 200 euro. - Uno degli autori della "rapina del secolo" alla Brink's Securmark di Roma, compiuta nel 1984 e con un bottino di 35 miliardi di lire, è stato arrestato dalla polizia di Cuneo per estorsione ai danni di un imprenditore. Giampaolo Morosini sfruttava la sua fama di feroce rapinatore per intimorire la vittima e costringerla a pagare. E' stato arrestato mentre intascava la somma di 200 euro.

Le indagini della squadra mobile cuneese sono partite a seguito della denuncia di un imprenditore, vessato da tempo e disperato. L'uomo ha raccontato di aver versato, negli anni, oltre 100mila euro di soli interessi, a fronte di debito di 24.000 euro di capitale. Lo stesso riferiva di aver continuato a pagare, negli anni, anche 2.000 euro al mese, poiché non era in grado di opporsi alle richieste formulategli da un soggetto, Giampaolo Morosini, da lui conosciuto come un pericoloso pregiudicato, responsabile in passato di omicidio e rapina.



Morosini è stato arrestato mentre intascava la somma di 200 euro. Nella successiva perquisizioni domiciliare è stato trovato un taccuino in cui venivano annotati nomi e numeri, probabilmente di altri ''debitori''.