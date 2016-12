foto Afp

19:17

- Un escursionista è precipitato per 900 metri alla Rocca dei Corvi, in Val Mongia, nel Cuneese. A perdere la vita è stato Giancarlo Bottero, 65 anni, giornalista e scrittore molto noto nel Monregalese per i suoi racconti, molti dei quali ambientati proprio in montagna. Secondo il soccorso alpino l'uomo si è sporto dalla roccia sovrastante una via ferrata e ha perso l'equilibrio sul terreno accidentato. Il corpo è stato recuperato con l'elicottero.