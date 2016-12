foto Getty

- Un pregiudicato di 41 anni, nel corso di una violenta lite, ha accoltellato il fratello nel loro appartamento di Biella. L'uomo, arrestato con l'accusa di tentato omicidio, era già stato denunciato per minacce aggravate: aveva puntato una balestra contro una vicina di casa perché i suoi figli giocavano rumorosamente in cortile. Il fratello ferito, 39 anni, è stato ricoverato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.