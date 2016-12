foto Ansa

22:17

- Non ritenevano idoneo il compenso ricevuto, e così hanno picchiato a sangue il datore di lavoro: due romeni di 33 e 38 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Giaveno, nel Torinese, con l'accusa di tentato omicidio. La vittima del pestaggio, un allevatore 26enne, è ora in coma farmacologico all'ospedale Cto di Torino. Secondo un testimone, i due hanno saltato più volte sul capo dell'uomo mentre questo era esanime per le botte ricevute.