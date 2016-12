foto Ap/Lapresse

- Un escursionista è morto precipitando in un canalone del versante piemontese del Monte Mars, cima che divide il Biellese dalla Valle d'Aosta. E' successo alle 13 e subito dopo il compagno di gita ha lanciato l'allarme. L'uomo è precipitato per una sessantina di metri, a una quota di circa 2.535 metri. I soccorritori di Biella lo hanno raggiunto a piedi perché le condizioni meteo negative impedivano all'elicottero di recarsi in zona.