14:02

- E' stato arrestato l'uomo che sabato ha ferito a colpi di pistola due romeni, uno in modo grave, in un bar di Torino. Si tratta di un connazionale delle vittime, e non di un albanese come era stato ipotizzato in un primo momento dalla squadra mobile che ha condotto le indagini. L'arresto è avvenuto nel capoluogo sabaudo. Non è stata resa nota per ora l'identità del criminale.