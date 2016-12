foto Getty

08:23

- Sparatoria all'alba a Torino: un romeno è stato ferito in modo grave, mentre altre due persone hanno riportato ferite lievi con arma da taglio. L'episodio questa mattina intorno alle 7 in corso Francia. Il romeno, colpito da tre proiettili, è stato trasportato all'ospedale Martina e si trova ora in camera operatoria. Sull'episodio indagano gli investigatori della squadra mobile.