Nubifragi e allagamenti nel Torinese

11:56 - Chiusa l'autostrada Torino-Pinerolo per un violento temporale che ha provocato l'allagamento della sede stradale in prossimità del casello di Beinasco. Decine di auto sono rimaste bloccate dall'acqua e i passeggeri sono saliti sui tetti per chiedere aiuto. Sono in corso le operazioni di salvataggio condotte dai vigili del fuoco.

Tromba d'aria nel Cuneese - Una tromba d'aria si è abbattuta nella zona compresa tra Lesegno e Castellino Tanaro. Il vento ha scoperchiato diversi casolari agricoli ma ha anche colpito alcune case, facendo volare via alcune tegole e vasi. Danneggiati vigneti e altre coltivazioni. Circolazione stradale interrotta per due ore. Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, uomini della protezione civile. Fenomeno analogo due giorni fa sui vigneti di Gattinara.







