foto Ansa Correlati Valsusa, la polizia allontana i No Tav 00:04 - Sale a venti il numero delle persone fermate in Valsusa per il blocco dell'autostrada del Fréjus. Tre di loro sono state arrestate con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nell'ennesimo blitz No Tav contro la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione si registra anche un camion di passaggio danneggiato. Danni anche ad alcuni mezzi delle forze dell'ordine. - Sale a venti il numero delle persone fermate in Valsusa per il blocco dell'autostrada del Fréjus. Tre di loro sono state arrestate con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nell'ennesimo blitz No Tav contro la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione si registra anche un camion di passaggio danneggiato. Danni anche ad alcuni mezzi delle forze dell'ordine.

In serata nuovo blocco dell'autostrada del Fréjus - L'autostrada del Fréjus è stata di nuovo chiusa, in entrambe le direzioni di marcia, all'altezza di Chianocco, in serata verso le 23.30. Una trentina di No Tav hanno bloccato la circolazione, mentre un altro centinaio stazionava al ciglio delle carreggiate. E' stato il terzo blocco nelle ultime 24 ore, sempre ad opera degli attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione della Torino-Lione.