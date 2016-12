foto LaPresse

01:09

- Una cinquantina di No Tav ha occupato per circa mezzora l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia all'altezza di Vernetto, frazione di Chianocco. La protesta è stata attuata per bloccare due trasporti eccezionali che pensavano diretti al cantiere di Chiomonte. Una volta scoperto che i tir trasportavano materiale verso la Francia, e non pezzi per la nuova fresa che dovrà continuare lo scavo del tunnel, è stato rimosso il blocco.