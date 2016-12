foto Afp

14:40

- Lamentano mesi di stipendi non pagati. Per questa ragione tre operai edili albanesi si sono arrampicati su una gru nel cantiere di un palazzo in costruzione a Torino. Sono saliti a un'altezza di 50 metri, corrispondente al diciassettesimo piano. Sul posto, nel quartiere Barriera, sono intervenuti i carabinieri, anche con un negoziatore, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.