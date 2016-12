Val di Susa, perquisizioni nelle case dei No Tav

foto Ansa Correlati Chiomonte, i danni dell'assalto No Tav

12:01

- A Torino e in Val di Susa sono state perquisite le abitazioni di una decina di attivisti del movimento No Tav. Le persone potrebbero essere legate agli ultimi episodi di violenza avvenuti nelle vicinanze del cantiere di Chiomonte. Per la prima volta nei confronti degli attivisti è stata contestata l'accusa di attentato per finalità terroristiche o di eversione.