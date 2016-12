foto Ansa

14:33

- Un ragazzo di 17 anni si è rovesciato addosso un cocktail "alla fiamma" in un locale notturno di Torino e ora è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale Cto del capoluogo piemontese. Le sue condizioni sono gravi per le ustioni sul 20% del corpo, ma non è in immediato pericolo di vita. Nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto a un trapianto di pelle.