foto Ansa

17:37

- Un alpinista è stato trovato morto sul Monviso, a circa 3.350 metri d'altitudine. In quella zona non erano stati segnalati dispersi. A individuarlo casualmente una cordata di escursionisti che stava scendendo, lungo la via normale del Monviso, verso il rifugio Forcioline. Il soccorso alpino ha recuperato la salma con l'elicottero.