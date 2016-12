Torino, pregiudicato accoltellato a morte

foto Ansa Correlati Torino, giovane accoltellato a morte 17:14 - Un giovane di colore è stato trovato ucciso nell'androne di un condominio a Torino. Si tratta di Paul Oyomonzele, 27 anni, pregiudicato nigeriano. La vittima è stata raggiunta da alcune coltellate all'addome, una delle quali mortale. Sul volto altre ferite lievi, sempre di arma da taglio, il che può far pensare a una lite con il suo aggressore. Il fatto è accaduto in via Cigna, un quartiere zona di spaccio. La polizia indaga in questa direzione. - Undi colore è stato trovatonell'androne di un. Si tratta di Paul Oyomonzele, 27 anni, pregiudicato nigeriano. La vittima è stata raggiunta da alcuneall'addome, una delle quali mortale. Sul volto altre ferite lievi, sempre di arma da taglio, il che può far pensare a una lite con il suo aggressore. Il fatto è accaduto in via Cigna, un quartiere zona di spaccio. La polizia indaga in questa direzione.

L'omicidio è avvenuto all'alba: testimoni hanno riferito di aver udito voci provenire dall'androne della palazzina (che si trova in via Chatillon, all'angolo con via Cigna). Poi di aver visto un uomo bianco fuggire in bicicletta, ora ricercato. Paul Oyomonzele è stato identificato dalla polizia mediante le impronte digitali. Essendo pregiudicato per reati inerenti il traffico di droga, per la sua uccisione resta preponderante l'ipotesi di un delitto legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.