Tav, violento attacco al cantiere

foto LaPresse

09:14

- I manifestanti del movimento No Tav hanno sferrato un violento attacco con razzi, fuochi d'artificio, bombe carta, pietre e corpi contundenti, intorno a mezzanotte, contro il cantiere di Chiomonte (Torino). Gli attivisti, incappucciati, si sono divisi in diversi gruppi e hanno colpito in più punti. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e azioni di alleggerimento. Feriti alcuni agenti e fermati alcuni contestatori.