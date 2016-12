foto LaPresse

- L'autostrada A32 Torino-Bardonecchia è stata chiusa al traffico in direzione del capoluogo piemontese nella zona della galleria di Giaglione (Torino), dove alcuni attivisti del movimento No Tav che stavano manifestando hanno bruciato alcuni copertoni. Il corteo, partito da Giaglione, conta circa 350 persone e si è diviso in due parti: una si è diretta verso il cantiere di Chiomonte e l'altra verso le montagne.