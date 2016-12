foto Ansa

21:28

- Un uomo di 40 anni di Vercelli è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Novara con ferite provocate da proiettili da fucile. Sul caso stanno indagando i carabinieri, ma non è ancora chiaro se si è trattato di incidente o di un tentativo di suicidio. L'uomo abita in un appartamento del centro città. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa che hanno sentito il colpo.