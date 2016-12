Chianocco, bimba morta in un canale

foto Ansa Correlati Torino, bimba annega in un canale 22:07 - Una bambina marocchina di 10 anni è stata recuperata dai vigili del fuoco in un canale di irrigazione a Chianocco (Torino) ed è morta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La piccola è morta per annegamento. Sarebbe finita nel canale per un incidente. - Una bambina marocchina di 10 anni è stata recuperata dai vigili del fuoco in un canale di irrigazione a Chianocco (Torino) ed è morta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La piccola è morta per annegamento. Sarebbe finita nel canale per un incidente.

La bambina è stata identificata poco dopo: è marocchina, aveva 10 anni, e risiede a Bussoleno. I soccorritori e i carabinieri non hanno dubbi: è morta per annegamento in seguito a un incidente.



I carabinieri hanno infatti trovato sulle rive del canale le sue ciabattine e la sua bicicletta. E' probabile che la bimba abbia voluto fare il bagno per il caldo. Il padre della bimba, disperato, ha riferito ai carabinieri di averla persa di vista qualche ora prima.



La bimba stava giocando. Poi, senza che lui se ne accorgesse, si è allontanata con la bicicletta. Poche ore dopo, la tragica scoperta. L'ipotesi più probabile è che la bimba abbia voluto fare il bagno, sia entrata nel canale e non sia più riuscita a uscirne