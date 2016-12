foto LaPresse

11:56

- Un litigio tra vicini di casa è finito in tragedia ad Asti, dove Isidoro Schillaci, 80 anni, ha ucciso con tre colpi di pistola il 57enne Calogero Pirrello. Dopo l'omicidio, al termine di una lite per un parcheggio, l'anziano ha telefonato alla polizia e quindi si è recato al cimitero, sulla tomba della moglie, dove gli agenti lo hanno arrestato. L'uomo si trova ora in Questura, sotto interrogatorio.