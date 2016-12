foto Ansa

21:40

- Un bimbo di 4 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Regina Margherita di Torino, dopo essere scivolato e caduto in piscina a Pralino di Sandigliano, in provincia di Biella. Il piccolo è in pericolo di vita e, se dovesse sopravvivere, rischia danni cerebrali permanenti. Ora è in coma farmacologico. Il piccolo stava camminando a bordo vasca quando è finito nell'acqua profonda 120 cm. E' stato subito soccorso e rianimato sul posto.