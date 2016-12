foto Ansa

05:55

- Dieci cittadini georgiani e un ucraino sono stati arrestati dai carabinieri di Novara. Sono accusati di una serie di furti in abitazione commessi soprattutto in Piemonte e in Lombardia. I militari dell'Arma li hanno fermati a Milano, e in altre località dell'hinterland, nell'ambito dell'inchiesta che nei giorni scorsi ha portato in cella una banda di georgiani accusati di oltre 250 furti in abitazione. Recuperata numerosa refurtiva.