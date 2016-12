foto Da video

- Due alpinisti biellesi, un uomo e una donna, sono dispersi sul Becca di Gay, in Valle Orco, nel Torinese. La coppia, esperta e bene attrezzata, era partita dal rifugio Pontese per raggiungere la cima, a 3.600 metri, ma ha poi rinunciato, lasciando che un loro compagno completasse l'ascesa con un'altra comitiva. Al suo rientro al rifugio, quest'ultimo si è accorto che i suoi amici non erano tornata e ha dato l'allarme.