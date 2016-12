foto Da video

- In ricordo di Tito Traversa, il 12enne di Ivrea morto a Grenoble (Francia), in seguito ad una caduta mentre stava arrampicando, nascerà un'associazione a lui intitolata. Lo hanno reso noto i genitori, Giovanni Traversa e Barbara Sirio. Tito è morto venerdì, dopo tre giorni di agonia: trasportato in ospedale subito dopo la caduta è immediatamente entrato in coma senza più riprendere conoscenza.