Carmagnola, una 30enne curata per stato d'ansia muore per infarto: indagine sui medici

- Una donna è stata dimessa il 6 giugno dal pronto soccorso dell'ospedale di Carmagnola (Torino), dove risiedeva, per una normale ansia, ma ha continuato a sentirsi male. Lo scorso venerdì, 22 giorni dopo, si è recata dal medico di famiglia; rincasata, è morta poco dopo per un arresto cardiaco. Sul caso, che ha come vittima una 30enne neo mamma, ora indagano i carabinieri, che hanno raccolto la documentazione dalla famiglia. S'ipotizza un caso di malasanità.